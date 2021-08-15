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Нуну Эшпириту Санту доволен победой «Тоттенхэма» над «Манчестер Сити»

21:36
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Потрясающе! Это был хороший день. Ребята проделали тяжелую работу, они работали очень много. Нам еще многое предстоит сделать, но с большинством вещей ребята справились хорошо.

Мы узнаем друг друга все лучше. Речь идет о создании энергии между нами, чтобы мы продолжали двигаться вперед. Всегда есть что-то новое и всегда есть вещи, которые можно улучшить. Танганга был хорош. Не только он, вся команда, начиная с нападения.

Возвращение болельщиков? Это потрясающе и меняет все. Два-три месяца назад чего-то не хватало. Игры были хорошими, но все дело в болельщиках», — приводит слова Нуну BBC Sport.

Автором победного гола стал нападающий Сон Хын Мин, который отличился на 55-й минуте.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57738237

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Екатерина Савостина все материалы автора

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