Сон Хын Мин — о победе над «Манчестер Сити»: «Усердно готовились к сезону и показали это на поле»
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.
«Мы хотели хорошо провести первую игру сезона. Невероятный матч, все игроки усердно работали ради этих трех очков. «Манчестер Сити» — лучшая команда мира сейчас, поэтому мы много боролись, и победа многое для нас значит.
Мы проделали отличную работу. Усердно готовились к сезону и показали это на поле. Болельщики увидели, что мы опасны. Провели действительно хорошую игру", — приводит слова Сона BBC Sport со ссылкой на Sky Sports.
Сон Хын Мин стал автором единственного гола в этой встрече.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/57738237?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=611951b8d825f75cc4e28c52%26%27Football%20is%20all%20about%20fans%27%262021-08-15T17%3A42%3A15.093Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asse
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