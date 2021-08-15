Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре чемпионата Англии.

«Мы хотели хорошо провести первую игру сезона. Невероятный матч, все игроки усердно работали ради этих трех очков. «Манчестер Сити» — лучшая команда мира сейчас, поэтому мы много боролись, и победа многое для нас значит.

Мы проделали отличную работу. Усердно готовились к сезону и показали это на поле. Болельщики увидели, что мы опасны. Провели действительно хорошую игру", — приводит слова Сона BBC Sport со ссылкой на Sky Sports.

Сон Хын Мин стал автором единственного гола в этой встрече.