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Стерлинг пока не готов заключать новый контракт с «Манчестер Сити»

22:52
Рахим Стерлинг. Фото Reuters
Рахим Стерлинг. Фото Reuters
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пока не собирается подписывать новый контракт с клубом. «Горожане» провели предварительные переговоры с 26-летним англичанином, но пока действуют не очень настойчиво, сообщает The Telegraph.

В текущем сезоне на счету нападающего 1 гол в 5 матчах. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

За сборную Англии Рахим провел 70 встреч, в которых забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи, также однажды удалился.

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Иван Шитик все материалы автора

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