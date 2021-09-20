Стерлинг пока не готов заключать новый контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пока не собирается подписывать новый контракт с клубом. «Горожане» провели предварительные переговоры с 26-летним англичанином, но пока действуют не очень настойчиво, сообщает The Telegraph.

В текущем сезоне на счету нападающего 1 гол в 5 матчах. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

За сборную Англии Рахим провел 70 встреч, в которых забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи, также однажды удалился.