«Эвертон» готов принять любое предложение по Хамесу

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к уходу из клуба. Английская команда готова принять любое предложение по игроку, чтобы сэкономить на его зарплате, сообщает журналист Фабрицио Романо.

У 30-летнего колумбийца не сложились отношения с новым тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Сообщается, что футболист находится на стадии продвинутых переговоров с клубом из Катара.

Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч.