Старший сын экс-форварда «МЮ» Руни будет заниматься в академии «Манчестер Сити»

Сын экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни Кай будет заниматься в академии «Манчестер Сити», информирует The Sun.

Сообщается, что 9-летний мальчик уже был членом академии «горожан» до перехода Руни в МЛС. До 2016 года он воспитывался в академии «Манчестер Юнайтед».

Англичанин является пятикратным победителем АПЛ, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

Кай — старший сын Руни. Супруги воспитывают четвервых сыновей.