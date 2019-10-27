Старший сын экс-форварда «МЮ» Руни будет заниматься в академии «Манчестер Сити»
15:45
Сын экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни Кай будет заниматься в академии «Манчестер Сити», информирует The Sun.
Сообщается, что 9-летний мальчик уже был членом академии «горожан» до перехода Руни в МЛС. До 2016 года он воспитывался в академии «Манчестер Юнайтед».
Англичанин является пятикратным победителем АПЛ, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.
Кай — старший сын Руни. Супруги воспитывают четвервых сыновей.
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