Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж до 31 июля не сможет играть в футбол, кроме того он оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов, cообщает BBC в Twitter.
Причина санкций – нарушение правил спортивных ставок. 29-летнего футболиста обвинили в передаче информации о потенциальном трансфере в январе 2018 года. Однако Футбольная ассоциация Англии (ФА) планирует обжаловать такое решение независимой регулирующей комиссии.
Ранее за нарушение регламента ФА в сфере ставок на 8 тысяч фунтов стерлингов был оштрафован бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз.
Daniel Sturridge has been banned from playing football for two weeks and fined £75,000 after being found guilty of breaching betting rules.https://t.co/oaKNBii95g pic.twitter.com/69xVfWDFaT– BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2019