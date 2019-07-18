Старриджу на время запретили играть в футбол из-за ставок

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж до 31 июля не сможет играть в футбол, кроме того он оштрафован на 75 тысяч фунтов стерлингов, cообщает BBC в Twitter.

Причина санкций – нарушение правил спортивных ставок. 29-летнего футболиста обвинили в передаче информации о потенциальном трансфере в январе 2018 года. Однако Футбольная ассоциация Англии (ФА) планирует обжаловать такое решение независимой регулирующей комиссии.

Ранее за нарушение регламента ФА в сфере ставок на 8 тысяч фунтов стерлингов был оштрафован бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз.