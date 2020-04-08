Спортивный директор «Удинезе» сообщил, что чемпионат Англии будет завершен досрочно

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что в Англии готовятся объявить о досрочном завершении сезона. Владельцем итальянского клуба является Джампаоло Поццо, которому также принадлежит «Уотфорд»?.

— Федерация Бельгии уже санкционировала конец лиги, несмотря на угрозы санкций со стороны УЕФА, — цитирует Sportitalia Марино. — В Англии премьер-лига собирается выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень и очень серьезной. Честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам нужно выбраться из этой опасной ситуации. Я переживаю за следующие сезоны, а не за прошлые.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется