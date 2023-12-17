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Сегодня, 11:10

Спортивной врач — об остановке сердца игрока «Лутона»: «Это очень серьезный сигнал»

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Бывший врач сборной России Михаил Вартапетов в комментарии для «СЭ» отреагировал на остановку сердца защитника «Лутона» Тома Локьера в матче 17-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1, матч прерван).

29-летний валлиец потерял сознание на 62-й минуте матча против «Борнмута». Встречу отменили после консультации арбитра с представителями обеих команд.

«Первое, что приходит в голову — надо завершать карьеру. Но рассуждать конкретно, не зная полную историю Тома, может быть неправильно. В любом случае это очень серьезный сигнал для полноценного углубленного обследования. К слову, в России один из самых строгих регламентов по медицинскому допуску футболистов с обязательным прохождением УМО 2 раза в год. К сожалению, мировая статистика внезапных смертей лиц, занимающихся профессиональным спортом, остается тревожной», — сказал Вартапетов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

С Локьером уже случался подобный инцидент в мае этого года. Он потерял сознание в матче против «Ковентри Сити» в матче плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ.

Защитник &laquo;Лутона&raquo; Том Локьер потерял сознание во&nbsp;время матча чемпионата Англии против &laquo;Борнмута&raquo;. Футболист потерял сознание во время матча АПЛ. Игру «Лутона» и «Борнмута» отменили

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Гакпо поделился воспоминаниями о разгромной победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 17 4 5 8 17-25 17
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 17 2 2 13 16-36 8
20
 Шеффилд Юн. 17 2 2 13 12-43 8
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 2 : 0
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 2 : 2
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 3 : 0
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 0 : 2
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
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