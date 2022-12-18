«Вест Хэм» подписал защитника «Сан-Паулу» Луизао

«Вест Хэм» объявил о заключении контракта с защитником «Сан-Паулу» Луизао.

20-летний бразилец подписал контракт с английским клубом, который будет действовать с 1 января 2023 года до конца сезона-2025/26.

Луизао — воспитанник «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он забил 1 гол в 26 матчах за команду.