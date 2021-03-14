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Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала»

20:11
Эрик Ламела. Фото Reuters
Эрик Ламела. Фото Reuters
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Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Он отличился в первом тайме.

Причем аргентинцу удался блестящий гол. Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот исполнил красивый удар рабоной в касание в дальний нижний угол ворот.

Это первый гол 29-летнего аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ.

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