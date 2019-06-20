СМИ: Зинченко согласовал пятилетний контракт с "Ман Сити"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время подпишет новый контракт с "Манчестер Сити", утверждает The Sun. Ожидается, что хавбек заключит соглашение на 5 сезонов.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году и сразу отправился в аренду в ПСВ. После сезона в Голландии он вернулся в "Ман Сити" и стал в его составе двукратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка лиги и обладателем Кубка страны. В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 29 матчей и забил 1 гол