Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк будет признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2018/19 по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA), утверждает Daily Mail. 27-летний голландец получил больше всего голосов - выбор осуществляют все футболисты лиги.

В число претендентов на данный приз также вошли Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Эден Азар ("Челси"). Результат будет официально объявлен в воскресенье, 28 апреля.

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