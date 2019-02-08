СМИ: Скоулз возглавит "Олдхэм"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз в ближайшее время возглавит "Олдхэм", выступающий в третьем дивизионе. Как сообщает Sky Sports, 44-летний специалист станет главным тренером этого клуба в течение ближайших 24 часов после того, как получит соответствующее разрешение.

BREAKING: Sky sources - Paul Scholes is expected to take charge of @OfficialOAFC in the next 24 hours after receiving EFL clearance. #SSNhttps://t.co/13DdyE65az pic.twitter.com/4SJj5VgdAh – Sky Sports News (@SkySportsNews) 8 февраля 2019 г.

Напомним, в составе "МЮ" Скоулз 11 раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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