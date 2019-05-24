СМИ: Лэмпард возглавит "Челси" в случае ухода Сарри

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард может стать рулевым "Челси". Как утверждает The Sun, это произойдет в том случае, если итальянец уйдет в "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Челси" планирует оставить Сарри еще на один год. Единственным вариантом, при котором возможно увольнение итальянца, является выплата "Ювентусом" 5,7 миллиона евро за расторжение контракта.

Лэмпард был игроком "Челси" с 2001 по 2014 год. В составе этого клуба он трижды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

Под руководством Лэмпарда "Дерби Каунти" занял 6-е место в чемпионшипе и вышел в плей-офф за попадание в премьер-лигу.

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