СМИ: Клопп хочет взять перерыв по окончании контракта с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не спешит подписывать новый контракт с клубом.

После победы в Лиге чемпионов руководство мерсисайдцев выразило желание продлить действующий соглашение с немецким специалистом.

Как утверждает ESPN, Клопп раздумывает о перерыве в тренерской карьере, как только его контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу. Руководство клуба не станет оказывать на тренера давление и вернется к этому вопросу только в том случае, если Клопп сам потребует пересмотра условий.

Соглашение 51-летнего Клоппа с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2022 года.