СМИ: "Челси" проведет переговоры с Лэмпардом

"Челси" в ближайшее время проведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом по поводу работы главным тренером, сообщает Goal. Нынешний главный тренер лондонцев Маурицио Сарри этим летом, скорее всего, возглавит "Ювентус".

Лэмпард с мая 2018 года возглавляет "Дерби Каунти". В дебютном сезоне он занял с командой шестое место в чемпионшипе и дошел до финала плей-офф за место в премьер-лиге, где уступил "Астон Вилле" (1:2).

В качестве футболиста Лэмпард провел в "Челси" большую часть карьеры - с 2001 по 2014 год. Всего он отыграл за "синих" 648 матчей и забил 211 голов, завоевав три титула чемпионов Англии, четыре Кубка и два Суперкубка Англии, два Кубка Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.