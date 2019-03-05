СМИ: Абрамович потребовал продать Кепу из-за конфликта с Сарри

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага может покинуть клуб. Как утверждает журналист El Confidencial Кике Марин, в продаже 24-летнего испанца лично заинтересован владелец "синих" Роман Абрамович.

Бизнесмену не понравилось поведение Кепы в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" (0:0, пенальти - 3:4): испанец отказался уходить на замену, чем довел до истерики главного тренера "Челси" Маурицио Сарри. Итальянский специалист позже заступился за вратаря, однако Абрамович потребовал продать его, а также распорядился найти ему замену.

Напомним, Кепа стал игроком "Челси" 8 августа 2018 года. "Синие" заплатили за испанца рекордную сумму - 80 миллионов евро. В текущем сезоне Кепа провел 38 матчей в составе "Челси", в которых пропустил 36 голов.

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