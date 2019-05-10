Скотт Паркер утвержден главным тренером "Фулхэма"

Новым главным тренером "Фулхэма" стал Скотт Паркер, сообщает официальный сайт клуба. Ранее он возглавлял команду на правах исполняющего обязанности.

Детали контракта не указаны. 38-лентий специалист работает с командой с 28 февраля нынешнего года после увольнения Клаудио Раньери. "Фулхэм" по итогам нынешнего сезона покинет премьер-лигу. За тур до конца у команды 26 очков и 19-е место в турнирной таблице.

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