Скотт Мактоминэй вернется к тренировкам в общей группе «МЮ» в конце недели

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй в ближайшее время вернется к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт команды.

В воскресенье игрок провел занятие индивидуально, однако рассказал, что сможет начать тренироваться вместе с коллективом уже в конце недели. Сейчас «МЮ» находится на сборе в Марбелье, главный тренер «красных дьяволов» изначально не планировал брать в Испанию Мактоминэя, повредившего связки колена в конце декабря, однако 23-летний шотландец восстанавливается с опережением графика, поэтому норвежский специалист все же разрешил футболисту прилететь.

— Конечно, мало хорошего в просмотре футбола, когда знаешь, что сам мог бы сейчас играть, — цитирует Мактоминэя официальный сайт «МЮ». — Это даже больше психологическая,чем физическая проблема. Мы вместе с персоналом команды стараемся делать все, чтобы я вернулся на поле как можно быстрее. Собираюсь начать заниматься в общей группе к концу недели.

В сезоне-2019/20 Мактоминэй провел 21 матч в составе «красных дьяволов», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.