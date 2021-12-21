Скауты «Атлетико», «МЮ» и «Севильи» просматривали нападающего «Ривер Плейта» Альвареса
19:46
Скауты «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» просматривали нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса во время матча чемпионата Аргентины против «Колоны» (4:0), сообщает журналист Николо Скира.
В прошедшей встрече 21-летний аргентинец забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Альварес является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины. На счету нападающего 18 голов в 20 играх.
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