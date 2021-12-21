Скауты «Атлетико», «МЮ» и «Севильи» просматривали нападающего «Ривер Плейта» Альвареса

Скауты «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» просматривали нападающего «Ривер Плейта» Хулиана Альвареса во время матча чемпионата Аргентины против «Колоны» (4:0), сообщает журналист Николо Скира.

В прошедшей встрече 21-летний аргентинец забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Альварес является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины. На счету нападающего 18 голов в 20 играх.