Аспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси», несмотря на интерес со стороны «Барселоны»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет продлить контракт с лондонским клубом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, 32-летний испанец хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес «Барселоны».

Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что он планирует подписать новое соглашение сроком более, чем на один год.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 19 матчах и отметился тремя результативными передачами.