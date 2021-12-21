Аспиликуэта хочет продлить контракт с «Челси», несмотря на интерес со стороны «Барселоны»
22:57
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта хочет продлить контракт с лондонским клубом, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, 32-летний испанец хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес «Барселоны».
Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что он планирует подписать новое соглашение сроком более, чем на один год.
В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 19 матчах и отметился тремя результативными передачами.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10332575/Chelsea-Cesar-Azpilicueta-wants-stay-despite-Barcelona-amid-contract-standoff.html
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