Люк Чедвик: «Кроме де Хеа и Роналду, остальные игроки «МЮ» проводят не лучший сезон»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик назвал лучших футболистов манкунианцев в текущем сезоне.

«Давид де Хеа — лучший игрок без сомнений. Он проводит действительно хороший сезон, вернулся в своей лучшей игре. В прошлом сезоне все было непонятно, кто будет первым — де Хеа или Хендерсон.

Криштиану Роналду вернулся, забил и придал команде уверенности. Санчо — не на высоте, Варану не везет с травмами. Кроме де Хеа и Роналду, остальные игроки проводят не лучший сезон», — цитирует Чедвика Caught Offside.

После 16 матчей «МЮ» команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.