Скауты «Арсенала» наблюдали за игроком «Реал Сосьедад» Субименди во время матче с «Бенфикой»

Скауты «Арсенала» наблюдали за игрой «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

Как сообщает 90min, основной причиной их присутствия было желание посмотреть за игрой полузащитника испанской команды Мартина Субименди. 24-летний футболист, который ранее был целью «Реала» и «Барселоны», становится потенциальным вариантом для лондонцев в преддверии январского трансферного окна.

Контракт Субименди с «Реал Сосьедад» рассчитан до лета 2027 года, а сумма отступных составляет 50 миллионов евро. Всего в текущем сезоне испанец сыграл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.