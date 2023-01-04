Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:09

Шоу готов играть на любой позиции в «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Англичанин в этой встрече сыграл на фланге обороны.

«Это действительно хороший результат. Временами мы немного ошибались, но Давид Де Хеа был великолепен и сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и получить важные три очка. Готов играть везде, где нужен команде или тренеру — рад вернуться на позицию левого защитника. Еще многое предстоит улучшить, но сейчас все выглядит хорошо и позитивно, и мы чувствуем, что уверенность вернулась. Многое еще впереди, и, надеюсь, мы сможем продолжать вызывать улыбки на лицах людей», — цитирует BBC Шоу.

«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Экс-депутат Исаков назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ, 19-й тур: «Арсенал» и «Ньюкасл» сыграли вничью, «Челси» — «Манчестер Сити» и другие матчи

Лэмпард: «Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
16
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости