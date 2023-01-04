Шоу готов играть на любой позиции в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Англичанин в этой встрече сыграл на фланге обороны.«Это действительно хороший результат. Временами мы немного ошибались, но Давид Де Хеа был великолепен и сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и получить важные три очка. Готов играть везде, где нужен команде или тренеру — рад вернуться на позицию левого защитника. Еще многое предстоит улучшить, но сейчас все выглядит хорошо и позитивно, и мы чувствуем, что уверенность вернулась. Многое еще впереди, и, надеюсь, мы сможем продолжать вызывать улыбки на лицах людей», — цитирует BBC Шоу.
«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40-14
|44
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32-11
|35
|
4
|МЮ
|17
|11
|2
|4
|27-20
|35
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34-22
|28
|
7
|Фулхэм
|18
|8
|4
|6
|30-27
|28
|
8
|Брайтон
|17
|8
|3
|6
|32-25
|27
|
9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30-28
|26
|
10
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|18
|5
|2
|11
|26-31
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18-39
|16
|
16
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14-24
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.01
|20:30
|
Брентфорд – Ливерпуль
|3 : 1
|3.01
|22:45
|
Арсенал – Ньюкасл
|0 : 0
|3.01
|22:45
|
Эвертон – Брайтон
|1 : 4
|3.01
|22:45
|
Лестер – Фулхэм
|0 : 1
|3.01
|23:00
|
МЮ – Борнмут
|3 : 0
|4.01
|22:30
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|4.01
|22:45
|
Лидс – Вест Хэм
|- : -
|4.01
|23:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|4.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|5.01
|23:00
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2
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