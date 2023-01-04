Шоу готов играть на любой позиции в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии. Англичанин в этой встрече сыграл на фланге обороны.

«Это действительно хороший результат. Временами мы немного ошибались, но Давид Де Хеа был великолепен и сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и получить важные три очка. Готов играть везде, где нужен команде или тренеру — рад вернуться на позицию левого защитника. Еще многое предстоит улучшить, но сейчас все выглядит хорошо и позитивно, и мы чувствуем, что уверенность вернулась. Многое еще впереди, и, надеюсь, мы сможем продолжать вызывать улыбки на лицах людей», — цитирует BBC Шоу.

«МЮ» одержал четвертую победу подряд и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 35 очков.