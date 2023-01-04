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«Лестер» проиграл «Фулхэму», «Брайтон» одержал победу над «Эвертоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лестер» на своем поле проиграл «Фулхэму» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 0:1. Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр».

Единственный гол на 17-й минуте встречи забил форвард Александар Митрович.

«Фулхэм» идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ (28 очков), а «Лестер» занимает 13-ю строчку (17 очков).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:1
Фулхэм

В другой встрече «Брайтон» на выезде выиграл у «Эвертона» — 4:1. В составе победителей голами отметились Каору Митома, Эван Фергюсон, Соломон Марч и Паскаль Гросс. Гол престижа на счету Демарая Грея, который на 92-й минуте реализовал пенальти.

«Брайтон» поднялся на 8-е место в таблице — 27 очков. «Эвертон» располагается на 16-й строчке (15 очков).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:4
Брайтон

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
16
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
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38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 - : -
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 - : -
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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