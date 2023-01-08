Шон Дайч может возглавить «Эвертон» или «Саутгемптон»

Ведущие борьбу за выживание в АПЛ «Эвертон» и «Саутгемптон» проявляют интерес к бывшему главному тренеру «Бернли» Шону Дайчу, утверждает Daily Mirror.

Помимо того, что «Эвертон» рассматривает Дайча в качестве замены для Фрэнка Лэмпарда, виды на тренера имеет «Саутгемптон», который лишь в ноябре сменил рулевого, назначив Натана Джонса вместо Ральфа Хазенхюттля.

51-летний Дайч до сих пор находится без работы после своего увольнения из «Бернли» в апреле 2022 года.

Отметим, что «ириски» и «святые» играют друг с другом в следующую субботу, 14 января.