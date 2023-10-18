Магуайр заявил, что настоящие фанаты сборной Англии никогда не будут освистывать игроков

Защитник сборной Англии Харри Магуайр обратился к болельщикам после того, как его партнера по национальной команде Джордана Хендерсона освистали во время товарищеского матча против Австралии (1:0).

«Не освистывайте игроков, которые играют за вашу страну, посвятили всю свою жизнь игре, и делают все возможное, чтобы у этой страны были хорошие воспоминания, стараются создать особенные моменты для болельщиков, их семей. Я знаю многих замечательных болельщиков сборной Англии, которые поддерживали меня с момента моего дебюта, а также поддерживают Джордана. Да, можно было услышать несколько насмешек, но, значит, это не настоящие фанаты сборной Англии», — приводит Sky Sports слова Магуайра.

Хендерсон подвергся критике со стороны болельщиков после того, как летом перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии. За сборную Англии 33-летний футболист провел 80 матчей, в которых отметился 3 голами.