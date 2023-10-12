Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на плотный календарь в чемпионате Англии.
«В Англии слишком загруженный календарь. Нам хорошо платят, но это не должно происходить в ущерб нашему здоровью. Футболисты должны начать говорить об этом», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне 32-летний голландец провел 7 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста. «Ливерпуль» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
3
|Ман. Сити
|8
|6
|0
|2
|17-6
|18
|
4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|- : -
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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