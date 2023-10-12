Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на плотный календарь в чемпионате Англии.

«В Англии слишком загруженный календарь. Нам хорошо платят, но это не должно происходить в ущерб нашему здоровью. Футболисты должны начать говорить об этом», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 32-летний голландец провел 7 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста. «Ливерпуль» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.