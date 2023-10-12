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Сегодня, 18:21

Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике

Виктория Кравченко
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Вирджил ван Дейк.
Фото Соцсети

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отреагировал на плотный календарь в чемпионате Англии.

«В Англии слишком загруженный календарь. Нам хорошо платят, но это не должно происходить в ущерб нашему здоровью. Футболисты должны начать говорить об этом», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 32-летний голландец провел 7 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста. «Ливерпуль» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
2
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
3
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
4
 Ливерпуль 8 5 2 1 18-9 17
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 8 2 1 5 9-12 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
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21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
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