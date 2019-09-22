Шесть из шести! «Ливерпуль» победил «Челси» и продлил суперсерию на старте чемпионата

«Челси» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии. На 14-й минуте встречи защитник гостей Трент Александр-Арнолд открыл счет с передачи форварда Мохамеда Салаха. Спустя 16 минут преимущество «Ливерпуля» удвоил нападающий Роберту Фирмину. На 71-й минуте матча хавбек синих Н'Голо Канте сократил разрыв в счете.

«Челси» с 8 баллами располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 18 баллами занимает первое место. Для команды Юргена Клоппа эта победа стала шестой подряд в чемпионате Англии в текущем сезоне.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Челси» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:2)

Голы: Александр-Арнолд, 14 (0:1). Роберту Фирмину, 30 (0:2). Канте, 71 (1:2).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 42), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Жоржинью, Канте, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77), Маунт.

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Вайналдум, Фабинью, Хендерсон (Лаллана, 84), Салах (Гомес, 90+2), Роберту Фирмину, Мане (Милнер, 71).

Предупреждения: Томори, 20. Александр-Арнолд, 57. Фабинью, 78. Ковачич, 84. Милнер, 86. Алонсо, 90+4.

Судья: Оливер (Англия).

22 сентября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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