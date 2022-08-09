Шелви пропустит первую половину сезона в Англии

Полузащитник «Ньюкасла Джонджо Шелви пропустит первую половину сезона. Игрок продолжает восстановление после травмы, полученной в мае.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний англичанин из-за операции на подколенном сухожилии не сможет помочь команде. Ожидается, что он пропустит около 12 недель и не сыграет до начала ноября.

В прошлом сезоне Шелви сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.