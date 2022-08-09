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Сегодня, 03:14

Шелви пропустит первую половину сезона в Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ньюкасла Джонджо Шелви пропустит первую половину сезона. Игрок продолжает восстановление после травмы, полученной в мае.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний англичанин из-за операции на подколенном сухожилии не сможет помочь команде. Ожидается, что он пропустит около 12 недель и не сыграет до начала ноября.

В прошлом сезоне Шелви сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
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Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
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Брайтон – Ньюкасл
 - : -
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 - : -
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Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
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Брайтон

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
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Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

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Тоттенхэм Хотспур

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