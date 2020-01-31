«Шеффилд Юнайтед» арендовал Живковича

«Шеффилд Юнайтед» пополнился голландским форвардом Рихайро Живковичем, сообщается на официальном сайте клуба. Нападающий перешел на правах аренды сроком на полгода из китайского клуба «Чанчунь Ятай».

За последний Живкович провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и сделал три голевых передачи. Ранее «Шеффилд Юнайтед» установил свой трансферный рекорд, подписав Сандера Берге из «Генка» более чем за 20 миллионов фунтов стерлингов.