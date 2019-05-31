Сеск Фабрегас заявил, что Эден Азар в "Реале" может выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поделился мнением о возможном переходе вингера "Челси" Эдена Азара в "Реал".

– Азар всегда говорит, что ему нет дела до "Золотого мяча, – цитирует Фабрегаса Goal. – Но в глубине души каждый мечтает об этой награде. Думаю, в "Челси" Азар не смог бы стать обладателем "Золотого мяча". Просто существуют команды, чей имидж так велик, что это имеет значение. Думаю, в "Реале" Азар может выиграть всё.

В прошедшем сезоне Азар провел в составе "Челси" 52 матча, в которых отличился 21 раз и сделел 17 результативных передач. Вместе с клубом он стал победителем Лиги Европы.



