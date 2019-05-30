Сесар Аспиликуэта: "Надеюсь, Азар выиграет много трофеев с "Реалом"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта заявил, что рассчитывает на то, что его одноклубник Эден Азар выиграет много трофеев с "Реалом". После вчерашнего финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1) бельгийский форвард заявил, что, скорее всего, провел последний матч в составе "синих". Основным претендентом на игрока считается "Реал".

- Надеюсь, Азар также выиграет множество трофеев с "Реалом", - приводит слова Аспиликуэты Diario AS.

В минувшем сезоне Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.

Эден Азар: "Думаю, что провел последний матч за "Челси"