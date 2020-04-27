Щенсны рассказал, что ему пришлось покинуть «Арсенал» из-за курения

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны рассказал, почему покинул «Арсенал».

Польский голкипер выступал за лондонцев с 2009-го по 2017 год.

— В то время я регулярно курил, и Венгер знал это очень хорошо, — сказал Щенсны в подкасте Arsenal Nation. - Он просто не хотел, чтобы кто-нибудь курил в раздевалках, и я это тоже знал. Из-за эмоций в матче у меня была сигарета после игры. Я встал в угол душа, чтобы быть на другом конце раздевалки и чтобы никто не мог видеть меня, и закурил.

Кто-то видел меня, это был даже не сам Венгер, а просто кто-то доложил об этом ему. Я видел его пару дней спустя, он спросил, правда ли это, и я ответил «да». Он оштрафовал меня, и на этом все закончилось. Затем он сообщил, что ненадолго отстранит меня.