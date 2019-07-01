"Саутгемптон" подпишет игрока "Бирмингема" за 15 миллионов фунтоа

"Саутгемптон" близок к подписанию пятилетнего контракта с нападающим "Бирмингем Сити" Че Адамсом.

Стоимость сделки может составить 15 миллионов фунтов стерлингов, cообщает Skysports. При этом предполагается, что "Шеффилд Юнайтед" получит от сделки около 3 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне 22-летний англичанин сыграл в чемпионшипе 46 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 4 голевых передачи.