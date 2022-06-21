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Сегодня, 20:43

«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Бохума»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Армель Белла-Котчап.
Фото ФК «Саутгемптон».

«Саутгемптон» на официальном сайте 21 июня объявил о подписании защитника молодежной сборной Германии Армелем Белла-Котчапом. 20-летний футболист был приобретен у «Бохума».

Контракт с молодым немцем подписан на четыре года.

Белла-Котчап присоединился к «Бохуму» в 2017 году в возрасте 15 лет. В сезоне-2021/22 провел 22 матча в бундеслиге и 4 — в Кубке Германии, не отметившись результативными действиями.

ФК Бохум
ФК Саутгемптон
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