«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Бохума»

«Саутгемптон» на официальном сайте 21 июня объявил о подписании защитника молодежной сборной Германии Армелем Белла-Котчапом. 20-летний футболист был приобретен у «Бохума».

Контракт с молодым немцем подписан на четыре года.

Белла-Котчап присоединился к «Бохуму» в 2017 году в возрасте 15 лет. В сезоне-2021/22 провел 22 матча в бундеслиге и 4 — в Кубке Германии, не отметившись результативными действиями.