Ришарлисон принял решение покинуть «Эвертон»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон настаивает на своей продаже в другой клуб, информирует журналист Марк Дуглас.

На 25-летнего бразильца претендуют три лондонских клуба: «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал».

Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года после перехода из «Уотфорда» за 39,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 48 миллионов евро.

В этом сезоне Ришарлисон забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.