«Арсенал» подписал долгосрочный контракт с полузащитником «Порту»

«Арсенал» 21 июня на официальном сайте объявил о переходе в клуб полузащитника «Порту» Фабиу Виейра. Английский клуб заключил с 22-летним хавбеком долгосрочный контракт.

«Канониры» заплатят португальскому клубу 40+5 миллионов евро за трансфер атакующего полузащитника.

Ранее появлялась информация, что бонусы активируются при выходе «Арсенала» в Лигу чемпионов, а также когда футболист проведет за клуб нужное количество игр.

Фабиу Виейра — воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года.

В прошлом сезоне Виейра провел 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 16 результативных передач.