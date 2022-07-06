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Сегодня, 22:45

«Саутгемптон» купил полузащитника молодежной команды «Ман Сити» за 12 миллионов евро

Руслан Минаев
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«Саутгемптон» объявил о подписании контракта с полузащитником молодежной команды «Манчестер Сити» Ромео Лавиа, сообщает пресс-служба «святых».

18-летний опорный хавбек подписал контракт на 5 лет. По данным Transfermarkt переход обошелся «Саутгемптону» в 11,7 миллионов евро. Сообщалось, что в сделке прописана опция обратного выкупа футболиста за 40 миллионов фунтов.

Лавия перешел в академию «Манчестер Сити» в июле 2020 года из «Андерлехта». На счету бельгийца 2 гола и 4 результативные передачи в 38 матчах за молодежную команду «горожан».

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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