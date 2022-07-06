Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

6 июля, 23:57

Фердинанд: «Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы!»

Фердинанд прокомментировал желание Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду покинуть манкунианский клуб. Он отметил, что 37-летний португалец не хочет лишаться возможности играть в Лиге чемпионов.

«Разумеется, он недоволен! — приводит слова Фердинанда Daily Mail. — Речь ведь о Криштиану! Я не понимаю, почему вообще столько разговоров насчет того, что Роналду недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Он и не может быть доволен. Если игрок хочет выигрывать, привык побеждать и бороться за первые места, но вдруг лишается этих возможностей и даже не попадает в Лигу чемпионов, понятное дело, что доволен он не будет. Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Когда он начнет играть, Криштиану подумает: «Что тут за дискотека?»

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Материалы сюжета: Криштиану Роналду: он снова уйдет или останется в «МЮ»?
Аэропорт Ливерпуля — о Роналду: «Не терпится покинуть Манчестер? У нас можно вылететь в Мюнхен, Лиссабон, Париж или Рим»
Президент «Барселоны» подтвердил, что ужинал с агентом Роналду
«Бавария» не заинтересована в приобретении Роналду из-за его высокой зарплаты
Мерсон: «Роналду подходит «Челси»
Маттеус: «Роналду в «Баварии» — это было бы секси! Окупаемость за счет футболок была бы гарантирована»
Сага о Криштиану Роналду: игнор тренировок, вбросы о «Барселоне», в игру вступает «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Саутгемптон» купил полузащитника молодежной команды «Ман Сити» за 12 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости