Фердинанд: «Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы!»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал желание нападающего Криштиану Роналду покинуть манкунианский клуб. Он отметил, что 37-летний португалец не хочет лишаться возможности играть в Лиге чемпионов.

«Разумеется, он недоволен! — приводит слова Фердинанда Daily Mail. — Речь ведь о Криштиану! Я не понимаю, почему вообще столько разговоров насчет того, что Роналду недоволен ситуацией в «Манчестер Юнайтед». Он и не может быть доволен. Если игрок хочет выигрывать, привык побеждать и бороться за первые места, но вдруг лишается этих возможностей и даже не попадает в Лигу чемпионов, понятное дело, что доволен он не будет. Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Когда он начнет играть, Криштиану подумает: «Что тут за дискотека?»

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.