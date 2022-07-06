«Ноттингем Форест» объявил о подписании капитана «Майнца» Ниакате

«Ноттингем Форест» объявил о подписании капитана «Майнца» Муссы Ниакате, сообщает пресс-служба английского клуба.

26-летний французский защитник подписал контракт на 3 года с опцией продления на 1 год.

Сообщалось, что трансфер обошелся новичку АПЛ в 15 миллионов евро без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Ниакате забил 4 гола в 33 матчах за «Майнц». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.