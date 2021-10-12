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«Саутгемптон» может уволить главного тренера

12 октября, 18:26
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Руководство «Саутгемптона» склоняется к увольнению главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля, сообщает Football Insider со ссылкой на собственные источники.

В клубе недовольны работой австрийского специалиста. Главным кандидатом на его место считается экс-тренер «Борнмута» Эдди Хау.

В настоящее время «Саутгемптон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 4 очка в семи турах. У команды пока нет побед в нынешней кампании.

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Иван Шитик все материалы автора

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