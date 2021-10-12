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«Ньюкасл» рассматривает трех кандидатов на место нового главного тренера

12 октября, 18:34
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Руководство «Ньюкасла» изучает кандидатуры на пост главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, сменить нынешнего тренера «Ньюкасла» Стива Брюса могут бывший главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Рому».

«Ньюкасл» с 3 очками после 8 туров располагается на 19-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии.

На прошлой неделе инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов стерлингов.

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