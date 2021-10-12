«Ньюкасл» рассматривает трех кандидатов на место нового главного тренера

Руководство «Ньюкасла» изучает кандидатуры на пост главного тренера команды.

По информации журналиста Николо Скиры, сменить нынешнего тренера «Ньюкасла» Стива Брюса могут бывший главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Рому».

«Ньюкасл» с 3 очками после 8 туров располагается на 19-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии.

На прошлой неделе инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов стерлингов.