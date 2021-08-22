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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» переиграл «Вулверхэмптон»

17:53
22 августа. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
22 августа. «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Сатугемптона». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч влетел в ворота «Юнайтед»: автогол был записан на счет полузащитника Фреда.

Во втором тайме «Манчестер» смог отыграться благодаря точному удару Мэйсона Гринвуда.

В другом матче «Тоттенхэм» с минимальным счетом одолел «Вулверхэмтон» — 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Деле Алли.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Фред, 30 — в свои ворота (1:0). Гринвуд, 55 (1:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро (Уокер-Питерс, 80), Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Беднарек, 46), Армстронг, Адамс, Дженепо (Диалло, 70).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминай, 76), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 59), Гринвуд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 31. Дженепо, 51. Магуайр, 76. Погба, 90. Стивенс, 90.

Судья: Поусон (Англия).

22 августа. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:1)

Гол: Алли, 10 — с пенальти.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс (Силва, 83), Килман, Жоау Моутинью (Дендонкер, 72), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан (Аит Нури, 84).

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин (Кейн, 71), Лукас Моура (Ло Сельсо, 67), Бергвайн (Уинкс, 90).

Предупреждения: Танганга, 38. Скипп, 44. Хименес, 57. Хейбьерг, 85. Кейн, 90.

Судья: Аттуэлл (Англия).

22 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 2
Краснодар 1
Матч завершен

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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