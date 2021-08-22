«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» переиграл «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Сатугемптона». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Первый мяч влетел в ворота «Юнайтед»: автогол был записан на счет полузащитника Фреда.
Во втором тайме «Манчестер» смог отыграться благодаря точному удару Мэйсона Гринвуда.
В другом матче «Тоттенхэм» с минимальным счетом одолел «Вулверхэмтон» — 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Деле Алли.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (1:0)
Голы: Фред, 30 — в свои ворота (1:0). Гринвуд, 55 (1:1).
«Саутгемптон»: Маккарти, Стивенс, Перро (Уокер-Питерс, 80), Салису, Ромеу, Уорд-Проуз, Ливраменто, Уолкотт (Беднарек, 46), Армстронг, Адамс, Дженепо (Диалло, 70).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Матич (Лингард, 86), Фред (Мактоминай, 76), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Санчо, 59), Гринвуд.
Предупреждения: Бруну Фернандеш, 31. Дженепо, 51. Магуайр, 76. Погба, 90. Стивенс, 90.
Судья: Поусон (Англия).
22 августа. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:1)
Гол: Алли, 10 — с пенальти.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Жозе Са, Коади, Марсал, Семеду, Саисс (Силва, 83), Килман, Жоау Моутинью (Дендонкер, 72), Рубен Невеш, Хименес, Траоре, Тринкан (Аит Нури, 84).
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Дайер, Санчес, Регилон, Танганга, Хейбьерг, Алли, Скипп, Сон Хын Мин (Кейн, 71), Лукас Моура (Ло Сельсо, 67), Бергвайн (Уинкс, 90).
Предупреждения: Танганга, 38. Скипп, 44. Хименес, 57. Хейбьерг, 85. Кейн, 90.
Судья: Аттуэлл (Англия).
22 августа. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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