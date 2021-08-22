«Челси» начал официальные переговоры с «Севильей» по трансферу Кунде

«Челси» начал официальные переговоры по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде. Сам футболист согласен на переход в лондонский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако пока «синие» не достигли договоренности о трансфере защитника.

Контракт 22-летнего француза с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Кунде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.