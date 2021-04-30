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«Саутгемптон» в меньшинстве не удержал победу над «Лестером»

30 апреля 2021, 23:53
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«Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

На гол с пенальти Джеймса Уорд-Прауса «Лестер» ответил точным ударом Джонни Эванса. С 10-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Янник Вестергор.

«Лестер» с 63 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» — 37 баллов и 14-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:1 (0:0)

Голы: Уорд-Проуз, 61 — с пенальти (1:0). Эванс, 68 (1:1).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Н`Лундулу, 90+1), Телла (Салису, 15).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Перес, 46), Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.

Предупреждение: Минамино, 50.

Удаление: Вестергор, 10.

Судья: Джоунс (Англия).

30 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Саутгемптон — Лестер

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