«Саутгемптон» в меньшинстве не удержал победу над «Лестером»
«Саутгемптон» дома сыграл вничью с «Лестером» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.
На гол с пенальти Джеймса Уорд-Прауса «Лестер» ответил точным ударом Джонни Эванса. С 10-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник Янник Вестергор.
«Лестер» с 63 очками располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» — 37 баллов и 14-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
34-й тур
«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:1 (0:0)
Голы: Уорд-Проуз, 61 — с пенальти (1:0). Эванс, 68 (1:1).
«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Армстронг, Редмонд, Минамино (Диалло, 76), Адамс (Н`Лундулу, 90+1), Телла (Салису, 15).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана (Перес, 46), Томас (Олбрайтон, 69), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Варди, Ихеаначо.
Предупреждение: Минамино, 50.
Удаление: Вестергор, 10.
Судья: Джоунс (Англия).
30 апреля. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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