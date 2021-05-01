«Челси» проявляет интерес к Рабьо
«Челси» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, сообщает Calciomercato.
По информации источника, в летнее трансферное окно лондонский клуб поборется за 26-летнего француза с «Барселоной». Сообщается, что туринцы готовы отпустить футболиста за 20 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Рабьо провел 41 матч за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/non-solo-il-barcellona-anche-il-chelsea-pensa-a-rabiot-la-richie-25828
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