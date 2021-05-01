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«Челси» проявляет интерес к Рабьо

08:14
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«Челси» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в летнее трансферное окно лондонский клуб поборется за 26-летнего француза с «Барселоной». Сообщается, что туринцы готовы отпустить футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Рабьо провел 41 матч за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/non-solo-il-barcellona-anche-il-chelsea-pensa-a-rabiot-la-richie-25828

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