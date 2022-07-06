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Адебайор о Павлюченко: «Один раз он пришел на тренировку пьяным»

Адебайор рассказал, как Павлюченко пришел на тренировку в «Тоттенхэме» пьяным
Алексей Еремин
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Экс-нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал, что его бывший одноклубник форвард Роман Павлюченко однажды пришел пьяным на тренировку.

«Мы за короткое время успели подружиться, — цитирует Sport24 Адебайора. — Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: «Привет, бро. Как ты?» Есть история — как один раз он пришел на тренировку пьяным. От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян».

Бывший нападающий сборной России Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Форвард провел 112 матчей за лондонский клуб, забил 42 гола и отдал 10 резальтативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-05-adebayor-odnazhdy-pavlyuchenko-prishel-na-trenirovku-pyanym-sprosil-yego-pro-eto-tolko-razvel-rukami
Роман Павлюченко
ФК Тоттенхэм Хотспур
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