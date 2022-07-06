Адебайор о Павлюченко: «Один раз он пришел на тренировку пьяным»
Адебайор рассказал, как Павлюченко пришел на тренировку в «Тоттенхэме» пьяным
Экс-нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал, что его бывший одноклубник форвард Роман Павлюченко однажды пришел пьяным на тренировку.
«Мы за короткое время успели подружиться, — цитирует Sport24 Адебайора. — Когда я нахожу его в соцсетях, я порой делюсь с ним каким-нибудь видео и говорю: «Привет, бро. Как ты?» Есть история — как один раз он пришел на тренировку пьяным. От него реально пахло алкоголем. Это было весело. Я спросил у него про это, но он только развел руками, потому что был серьезно пьян».
Бывший нападающий сборной России Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. Форвард провел 112 матчей за лондонский клуб, забил 42 гола и отдал 10 резальтативных передач.
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15
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|0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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18
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19
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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