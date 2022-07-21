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Сегодня, 13:18

«Ноттингем Форест» предложил Лингарду контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» пытается подписать полузащитника Джесси Лингарда, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «лесники» предложили 29-летнему англичанину контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю. Ожидается, что футболист определится со своим выбором новой команды на этой неделе.

С 1 июля Лингард является свободным агентом. Его бывший клуб, «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать контракт с игроком.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 21 матче «МЮ», на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Джесси Лингард
Футбол
ФК Ноттингем Форест
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