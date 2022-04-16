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Сегодня, 19:04

«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и опустился на шестое место в АПЛ

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«Арсенал» проиграл на выезде «Саутгемптону» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. В составе хозяев отличился защитник Ян Беднарек. Лондонцы опустились на шестое место, имея 54 очка после 31 матча.

«Уотфорд» дома проиграл «Брентфорду» со счетом 1:2. В составе гостей на 96-й минуте отличился защитник Понтус Янссон. «Уотфорд» остался на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 17:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:0
Арсенал
Голы
Беднарек, 44 (1:0)
Саутгемптон
Форстер Уокер-Питерс Лянко Перро Беднарек Валери Ромеу Уорд-Проуз Армстронг (Редмонд, 82) Бройя (Лонг, 74) Эль-Юнусси (Ливраменто, 90+2)
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш (Смит-Роу, 60) Нуну Тавареш (Пепе, 70) Сака Эдегор Локонга Джака Нкетиа Мартинелли
Предупреждения
Бройя 56’, Лонг 90+5’  -  Уайт 90+1’
Судьи
Бэнкес (Англия)
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
16 апр, 17:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
1:2
Брентфорд
Голы
Нергор, 15 (0:1), Деннис, 55 (1:1), Янссон, 90+5 (1:2)
Уотфорд
Фостер Камара Кико Фемения (Каткарт, 87) Самир Кабаселе Луза Сиссоко Куцка (Клеверли, 84) Жоау Педру (Кинг, 84) Сарр Деннис
Брентфорд
Райя Хенри Пиннок (Бек Серенсен, 21) Янссон Айер Нергор Эриксен Янельт (Йенсен, 74) Висса (Годдос, 66) Тони Мбеумо
Предупреждения
Камара 53’, Луза 87’  -  Тони 62’
Судьи
Хупер (Англия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Рубин 1
1-й тайм

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
ФК Саутгемптон
ФК Уотфорд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Дубль Мане принес «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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