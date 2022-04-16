«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и опустился на шестое место в АПЛ

«Арсенал» проиграл на выезде «Саутгемптону» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. В составе хозяев отличился защитник Ян Беднарек. Лондонцы опустились на шестое место, имея 54 очка после 31 матча.

«Уотфорд» дома проиграл «Брентфорду» со счетом 1:2. В составе гостей на 96-й минуте отличился защитник Понтус Янссон. «Уотфорд» остался на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ.